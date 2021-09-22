У Мельбурні будівельники вийшли на мітинг проти карантинних обмежень
Київ • УНН
КИЇВ. 22 вересня. УНН. В австралійському місті Мельбурн третій день поспіль відбуваються протести будівельників проти обмежень, введених через COVID-19. Про це повідомляє УНН із посиланням на Reuters.
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Зазначають, що у Мельбурні влада зобов’язала будівельників зробити щеплення проти коронавірусу і примусово на два тижні закрила будівельні майданчики через недотримання карантинних правил і зметою стримання поширення інфекції. У зв’язку з цим учора на вулиці міста вийшло понад 2000 протестувальників, які пошкодили державну власність, заблокували завантажену автостраду і поранили трьох поліцейських. Правоохоронці заарештували щонайменше 60 людей.
Сьогодні, незважаючи на заклики залишитися вдома, мітингувальники знову вийшли на протести, тому поліція перебуває у стані підвищеної готовності. Кілька сотень людей зібралося біля Храму пам’яті, що розташований недалеко від центру міста. Поки що нових сутичок між протестувальниками та поліцією не було.
Влада і представники профспілок заявили, що до протесту приєдналися екстремістські групи, які прийшли виключно заради заворушень.
Додамо
Найбільші міста Австралії Сідней, Мельбурн, а також його столицю Канберру на кілька тижнів було заблоковано для стримування поширення штаму “Дельта”.
Влада прагне відновити повсякденну діяльність у Сіднеї та Мельбурні поетапно, послабивши деякі обмеження, коли показник повністю вакцинованих дорослих сягне 70%. Інші послаблення вводитимуть за показника 80%.
Приблизно 54% людей віком від 16 років повністю вакциновано в найгустонаселенішому штаті Новий Південний Уельс і 45% — у Вікторії.
Кількість хворих в Австралії становить понад 90 тис. осіб, смертей — 1186.
Нагадаємо
Останні мітинги проти ізоляції в Мельбурні відбувалися у серпні цього року. Тисячі демонстрантів вступили в зіткнення з поліцією, через що демонстрація переросла в насильство.