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В Мельбурне строители вышли на митинг против карантинных ограничений

В Мельбурне строители вышли на митинг против карантинных ограничений

Киев  •  УНН

 • 20334 просмотра

КИЕВ. 22 сентября. УНН. В австралийском городе Мельбурн третий день подряд проходят протесты строителей против ограничений, введенных через COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Отмечают, что в Мельбурне власть обязала строителей сделать прививки от коронавируса и принудительно на две недели закрыла строительные площадки из-за несоблюдения карантинных правил и с целью сдерживания распространения инфекции. В связи с этим вчера на улицы города вышло более 2000 протестующих, которые повредили государственную собственность, заблокировали загруженную автостраду и ранили троих полицейских. Правоохранители арестовали не менее 60 человек.

Сегодня, несмотря на призывы остаться дома, митингующие вновь вышли на протесты, поэтому полиция находится в состоянии повышенной готовности. Несколько сотен человек собрались у Храма памяти, который расположен недалеко от центра города. Пока новых столкновений между протестующими и полицией не было.

Власть и представители профсоюзов заявили, что к протесту присоединились экстремистские группы, которые пришли исключительно ради беспорядков.

Добавим

Крупнейшие города Австралии Сидней, Мельбурн, а также его столица Канберра на несколько недель были заблокированы для сдерживания распространения штамма “Дельта”.

Власть стремится восстановить повседневную деятельность в Сиднее и Мельбурне поэтапно, ослабив некоторые ограничения, когда показатель полностью вакцинированных взрослых достигнет 70%. Другие ослабления будут вводить при показателе 80%.

Примерно 54% ​​людей в возрасте от 16 лет полностью вакцинированы в самой густонаселенной штате Новый Южный Уэльс и 45% — в Виктории.

Количество больных в Австралии составляет более 90 тыс. человек, смертей — 1186.

Напомним

Последние митинги против изоляции в Мельбурне проходили в августе этого года. Тысячи демонстрантов вступили в столкновения с полицией, в результате чего демонстрация переросла в насилие.

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