В Мельбурне строители вышли на митинг против карантинных ограничений
Киев • УНН
КИЕВ. 22 сентября. УНН. В австралийском городе Мельбурн третий день подряд проходят протесты строителей против ограничений, введенных через COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Отмечают, что в Мельбурне власть обязала строителей сделать прививки от коронавируса и принудительно на две недели закрыла строительные площадки из-за несоблюдения карантинных правил и с целью сдерживания распространения инфекции. В связи с этим вчера на улицы города вышло более 2000 протестующих, которые повредили государственную собственность, заблокировали загруженную автостраду и ранили троих полицейских. Правоохранители арестовали не менее 60 человек.
Сегодня, несмотря на призывы остаться дома, митингующие вновь вышли на протесты, поэтому полиция находится в состоянии повышенной готовности. Несколько сотен человек собрались у Храма памяти, который расположен недалеко от центра города. Пока новых столкновений между протестующими и полицией не было.
Власть и представители профсоюзов заявили, что к протесту присоединились экстремистские группы, которые пришли исключительно ради беспорядков.
Добавим
Крупнейшие города Австралии Сидней, Мельбурн, а также его столица Канберра на несколько недель были заблокированы для сдерживания распространения штамма “Дельта”.
Власть стремится восстановить повседневную деятельность в Сиднее и Мельбурне поэтапно, ослабив некоторые ограничения, когда показатель полностью вакцинированных взрослых достигнет 70%. Другие ослабления будут вводить при показателе 80%.
Примерно 54% людей в возрасте от 16 лет полностью вакцинированы в самой густонаселенной штате Новый Южный Уэльс и 45% — в Виктории.
Количество больных в Австралии составляет более 90 тыс. человек, смертей — 1186.
Напомним
Последние митинги против изоляции в Мельбурне проходили в августе этого года. Тысячи демонстрантов вступили в столкновения с полицией, в результате чего демонстрация переросла в насилие.