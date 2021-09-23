Уганда ослабляет карантин
Киев • УНН
КИЕВ. 23 сентября. УНН. Президент Уганды Йовери Мусевени ослабил антикоронавирусни ограничения, в частности позволил возобновить учебу для университетов и других высших учебных заведений из-за уменьшения количества случаев заражения в стране. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Страна восточной Африки начала переживать вторую волну пандемии около мая, вскоре после того, как власти объявили об обнаружении високотрансмисивного варианта дельты.
В ответ Мусевени ввел в стране с 45-миллионным населением локдаун, который включал закрытие многих предприятий, закрытие школ и прекращения движения транспорта.
Он сказал, что все университеты и другие учреждения после среднего образования должны снова открыться 1 ноября, а также позволил восстановить церкви и ряд других видов спорта и общественных мероприятий, таких как свадьбы и похороны.
Закрытие баров и ряд других ограничений, таких как ночная комендантский час, будут сохранены, чтобы предотвратить третьей волне пандемии.
По состоянию на среду в Уганде зарегистрировано 122502 подтвержденных случая заболевания и 3135 смертей.
Напомним
В Мельбурне строители вышли на митинг против карантинных ограничений.