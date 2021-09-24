Португалия отменяет карантин с 1 октября
Киев • УНН
КИЕВ. 24 сентября. УНН. Португалия отменит почти все ограничения по COVID -19, позволив с 1 октября полностью посещать рестораны и культурные заведения, заявил премьер-министр Антонио Коста. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Среди немногих правил, которые остаются, ношение масок является обязательным в общественном транспорте, на крупных мероприятиях, в домах престарелых, больницах, торговых центрах и гипермаркетах. На прошлой неделе маски перестали быть обязательными на открытом воздухе.
Поскольку Португалия сейчас полностью вакцинировали более 8,5 млн человек или 83,4% ее населения, после закрытия с марта 2020 ночным клубам и барам будет разрешено работать снова.
Однако клиентам придется предъявить цифровой сертификат о вакцинации или отрицательный тест на COVID-19.
С 1 октября больше не будет ограничений по количеству людей, которым разрешено сидеть вместе в ресторанах и кафе посещать культурные мероприятия, свадьбы и крестины.
Цифровые сертификаты или отрицательные тесты больше не будут обязательными в отелях и спортзалах, но они все равно будут нужны для авиаперевозок или морских путешествий, а также для посещения крупных культурных или спортивных мероприятий, сказал Коста.
Дополнение
Португалия сообщила о 885 новых случаев COVID-19 и пять смертей. Таким образом общее количество случаев заболевания достигло 1064876 - или примерно один из 10 португальцев - и 17 938 смертей.
Напомним
Президент Уганды Йовери Мусевени также ослабил Коронавирусная ограничения , в частности позволил возобновить учебу для университетов и других высших учебных заведений из-за уменьшения количества случаев заражения в стране