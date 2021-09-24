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В Норвегии 25 сентября отменят почти все карантинные ограничения

В Норвегии 25 сентября отменят почти все карантинные ограничения

Киев  •  УНН

 • 19134 просмотра

КИЕВ. 24 сентября. УНН. Власти Норвегии с 25 сентября отменит большинство ограничений, введенных из-за стремительного распространения коронавируса. Об этом сообщила премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг, информирует УНН со ссылкой на NRK.

Детали

Границы Норвегии открывают на фоне высоких показателей вакцинации. Сообщают, что примерно 76% жителей Норвегии сделали одну дозу вакцины от COVID-19, а 67% населения полностью вакцинированы.

"Прошел 561 день с тех пор, как мы ввели жесткие меры в Норвегии... Теперь пора вернуться к нормальной повседневной жизни, но это может измениться. Новые вирусные мутации или большая нагрузка на службы здравоохранения могут изменить ситуацию", — отметила премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг.

По ее словам, ограничения в стране закончатся в субботу в 16:00 по центральноевропейскому времени.

По рекомендациям Директората по здравоохранению и Института общественного здоровья, отменят соблюдение социальной дистанции, позволят проводить массовые мероприятия, снова откроют ночные клубы. В то же время людям и в дальнейшем рекомендуют соблюдать правила гигиены и оставаться дома, если заболели.

Сообщают, что у туристов не будут требовать негативный результат теста перед приездом в Норвегию. Однако это не касается людей, которые приехали из района с высоким уровнем инфицирования.

Напомним

В Португалии с 1 октября отменят почти все COVID-ограничения, в частности позволят посещать рестораны и культурные учреждения.

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