Уряд Норвегії йде у відставку
Київ • УНН
КИЇВ. 13 жовтня. УНН. Прем’єр-міністр Норвегії Ерна Солберг повідомила, що її уряд подасть заяву про дозвіл на відставку на засіданні Державної ради у Королівському палаці. Про це пише УНН з посиланням на сайт уряду.
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"Парламентські вибори 13 вересня 2021 року призвели до створення парламентської основи для формування нового уряду. Тому я подаду заяву про дозвіл мого уряду подати у відставку”, - йдеться в заяві Солберг.
Вона додала, що рекомендуватиме королю Норвегії звернутися до лідера Лейбористської партії Йонаса Гар Стьоре з дорученням сформувати новий Кабінет міністрів, оскільки він є кандидатом у прем'єр-міністри від двох партій, готових сформувати уряд.
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Нагадаємо
У Норвегії 25 вересня скасували майже всі карантинні обмеження.