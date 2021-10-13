Уряд Норвегії йде у відставку

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"Парламентські вибори 13 вересня 2021 року призвели до створення парламентської основи для формування нового уряду. Тому я подаду заяву про дозвіл мого уряду подати у відставку”, - йдеться в заяві Солберг.

Вона додала, що рекомендуватиме королю Норвегії звернутися до лідера Лейбористської партії Йонаса Гар Стьоре з дорученням сформувати новий Кабінет міністрів, оскільки він є кандидатом у прем'єр-міністри від двох партій, готових сформувати уряд.

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Нагадаємо

У Норвегії 25 вересня скасували майже всі карантинні обмеження.