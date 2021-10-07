Президент Перу повідомив про відставку уряду
Київ • УНН
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Президент Перу Педро Кастільо відправив у відставку уряд Гідо Бельідо. Про це політик заявив в середу в зверненні до нації, яке транслювалося на каналі адміністрації президента в YouTube, передає УНН.
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“Сьогодні прийнята відставка голови Ради міністрів Гідо Бельідо Угарте, якому я дякую за службу державі. Повідомляю, що новий кабінет міністрів прийме присягу сьогодні о восьмій годині вечора (4:00 четверга за часом Києва)”, — сказав перуанський лідер в зверненні до нації.
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Як пояснив Кастільо, дане рішення прийнято в інтересах “підвищення керованості” і з метою збереження “рівноваги між владою”. Він також закликав політичні сили країни відмовитися від ідеологічних розбіжностей на користь інтересів держави.
Нагадаємо
Кастільо вступив на посаду глави держави в кінці липня, перемігши з мінімальною перевагою в ході другого туру президентських виборів Кейко Фухіморі — дочку колишнього диктатора Альберто Фухіморі. Склад уряду Кастільо був затверджений парламентом в кінці серпня.
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