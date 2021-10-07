Президент Перу сообщил об отставке правительства
Киев • УНН
КИЕВ. 7 октября. УНН. Президент Перу Педро Кастильо отправил в отставку правительство Гидо Бельидо. Об этом политик заявил в среду в обращении к нации, которое транслировалось на канале администрации президента в YouTube, передает УНН.
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"Сегодня принята отставка председателя Совета министров Гидо Бельидо Угарте, которому я благодарю за службу государству. Сообщаю, что новый кабинет министров примет присягу сегодня в восемь часов вечера (4:00 четверга по времени Киева)", - сказал перуанский лидер в обращении к нации.
Детали
Как пояснил Кастильо, данное решение принято в интересах "повышение управляемости" и с целью сохранения "равновесия между властью". Он также призвал политические силы страны отказаться от идеологических разногласий в пользу интересов государства.
Напомним
Кастильо вступил в должность главы государства в конце июля, победив с минимальным преимуществом в ходе второго тура президентских выборов Кейко Фухимори - дочь бывшего диктатора Альберто Фухимори. Состав правительства Кастильо был утвержден парламентом в конце августа.
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