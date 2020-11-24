Правительство на год остановило процесс повышения зарплат педагогам

В частности, действие постановления приостановили на весь следующий год - до 31 декабря 2021 года. В ведомстве говорят - реализация постановления предусматривает 50 млрд гривен затрат, а таких средств сейчас в казне нет.

"В связи с отсутствием инфляционных источников финансирования для вступления в силу этого постановления в 2021 году правительство поручило Министерству образования и науки совместно с Минэкономики, Минфином и Минюстом подготовить проект решения об отсрочке его внедрения до 31 декабря 2021 года (протокол № 79 заседания Кабинета Министров Украины от 14.09.2020). Подчеркиваем, что решение не отменено, а отложено", - сообщили в министерстве.

К слову, это постановление было принято летом 2019 года, во время, когда Кабмин возглавлял Владимир Гройсман. Согласно ему, зарплата учителя должна была возрасти до 2,5 прожиточного минимума в 2020 году и до 3,5 прожиточного минимума в 2021 году. В Министерстве образования, при этом, говорят, что это постановление с самого начала была не пригодно к реализации и популистским.

Напомним, после одобрения правительством Верховная Рада Украины в первом чтении уже рассмотрела проект Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2021 год", которым предусмотрено на отрасль образования 173,8 млрд гривен, что по сравнению с государственным бюджетом на 2020 год больше на 34 млрд гривен.