Шкарлет анонсував підвищення зарплат освітян на більш ніж чверть

"Зарплати освітян зростатимуть, незважаючи на необґрунтовані рішення минулої влади та економічні труднощі через пандемію коронавірусу... У проекті держбюджету вказано, що посадові оклади працівників за Єдиною тарифною сіткою у 2021 році збільшуватимуться двічі: з 1 січня та з 1 липня. Отже, із січня 2021 року розміри посадових окладів (ставок заробітної плати) працівників бюджетної сфери, в тому числі галузі освіти і науки, збільшаться на 20%, а з липня – ще на 8,3%... Тобто, кошти на таке збільшення посадових окладів і заробітних плат на 2021 рік передбачені", - написав Шкарлет.

Так, він нагадав, що уряд схвалив і парламент у першому читанні вже розглянув проект Державного бюджету України на 2021 рік, яким передбачено на галузь освіти 173,8 млрд гривень. Це на 34 млрд грн більше, ніж цього року, додав Шкарлет і запевнив, що "це збалансований і фінансово забезпечений проект бюджету".

Також він нагадав, що із 1 вересня 2020 року посадові оклади всіх працівників бюджетної сфери, зокрема освітян, було підвищено на 5,8%. "Працюємо над тим, щоб знайти можливість додатково підвищувати рівень зарплат освітян", - додав очільник МОН.

Як повідомляв УНН, з 1 січня 2021 року анонсовано підвищення заробітних плат освітянам.

Нагадаємо, очікується, що впровадження в 2021 році постанови уряду України, якою передбачається поступове підвищення найнижчого посадового окладу педагогів, потребуватиме додатково близько 50 млрд грн.