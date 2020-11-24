Шкарлет анонсировал повышение зарплат педагогов на более чем четверть

КИЕВ. 24 ноября. УНН. На 2021 года проектом государственного бюджета предусмотрено повышение зарплат работников бюджетной сферы, в том числе и педагогов, с января - на 20%, а с июля - еще на 8,3%. То есть, средства на такой рост на следующий год предусмотрены. Об этом заявил врио министра образования и науки Сергей Шкарлет в своем Telegram-канале, передает УНН.