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Шкарлет анонсировал повышение зарплат педагогов на более чем четверть

Шкарлет анонсировал повышение зарплат педагогов на более чем четверть

Киев  •  УНН

 • 15914 просмотра

КИЕВ. 24 ноября. УНН. На 2021 года проектом государственного бюджета предусмотрено повышение зарплат работников бюджетной сферы, в том числе и педагогов, с января - на 20%, а с июля - еще на 8,3%. То есть, средства на такой рост на следующий год предусмотрены. Об этом заявил врио министра образования и науки Сергей Шкарлет в своем Telegram-канале, передает УНН.

"Зарплаты педагогов будут расти, несмотря на необоснованные решения прошлой власти и экономические трудности из-за пандемии коронавируса... В проекте госбюджета указано, что должностные оклады работников по Единой тарифной сетке в 2021 году будут увеличиваться дважды: с 1 января и с 1 июля. Итак, с января 2021-го размеры должностных окладов (ставок заработной платы) работников бюджетной сферы, в том числе области образования и науки, увеличатся на 20%, а с июля - еще на 8,3%... То есть, средства на такое увеличение должностных окладов и заработных плат на 2021 год предусмотрены", - написал Шкарлет.

Так, он напомнил, что правительство одобрило и парламент в первом чтении уже рассмотрел проект Государственного бюджета Украины на 2021 год, которым предусмотрено на отрасль образования 173,8 млрд гривен. Это на 34 млрд грн больше, чем в этом году, добавил Шкарлет и заверил, что "это сбалансированный и финансово обеспеченный проект бюджета".

Также он напомнил, что с 1 сентября 2020 года должностные оклады всех работников бюджетной сферы, в частности педагогов, были повышены на 5,8%. "Работаем над тем, чтобы найти возможность дополнительно повышать уровень зарплат педагогов", - добавил руководитель МОН.

Как сообщал УНН, с 1 января 2021 года анонсировано повышение заработных плат педагогам.

Напомним, ожидается, что внедрение в 2021 году постановления правительства Украины, которым предусматривается постепенное повышение низкого должностного оклада педагогов, потребует дополнительно около 50 млрд грн.

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