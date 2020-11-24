Уряд на рік зупинив процес підвищення зарплат освітянам

Зокрема, дію постанови призупинили на весь наступний рік — до 31 грудня 2021 року. У відомстві кажуть — реалізація постанови передбачає 50 мільярдів гривень затрат, а таких коштів зараз у казні немає.

"У зв’язку з відсутністю неінфляційних джерел фінансування для набуття чинності цієї постанови у 2021 році уряд доручив Міністерству освіти і науки разом з Мінекономіки, Мінфіном і Мін’юстом підготувати проект рішення щодо відтермінування її впровадження до 31 грудня 2021 року (протокол № 79 засідання Кабінету Міністрів України від 14.09.2020). Наголошуємо, що рішення не скасовано, а відтерміновано“, — повідомили у міністерстві.

До слова, цю постанову було ухвалено влітку 2019 року, за часів прем’єр-міністра Володимира Гройсмана. Згідно з нею, зарплата вчителя повинна була зрости до 2,5 прожиткового мінімуму у 2020 році і до 3,5 прожиткового мінімуму у 2021 році. У Міністерстві освіти, натомість, кажуть, що ця постанова з самого початку була не придатна до реалізація і популістська.

Нагадаємо, після схвалення урядом Верховна Рада України в першому читанні вже розглянула проект Закону України “Про Державний бюджет України на 2021 рік”, яким передбачено на галузь освіти 173,8 млрд гривень, що порівняно з державним бюджетом на 2020 рік більше на 34 млрд гривень.