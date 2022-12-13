Правительство Китая запретило поставки в Россию процессоров Loongson
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Правительство Китая запретило поставки в Россию процессоров Loongson на собственной архитектуре LoongArch. Ряд российских производителей электроники уже тестировали китайские процессоры и полагают, что они могли бы заменить Intel в случае блокировки каналов параллельного импорта.
Об этом пишет УНН со ссылкой на российскую службу Радио Свобода.
Детали
Решение китайских властей вызвано тем, что технология признана стратегически важной и используется в военно-промышленном комплексе Китая. Со ссылкой на источник, близкий к Минцифре, издание пишет, что в настоящее время купить партию этих чипов невозможно.
Цитата
"Хотя российские компании не сильно зависели от китайских процессоров, при теоретической блокировке параллельного импорта они надеялись перейти на решение Loongson", – пояснил источник.
Добавим
Немецкое правительство запретило местной компании продажу завода полупроводников Китая.
Решение правительства ФРГ касается предприятий по производству полупроводников – Elmos и ERS Electronic. По словам чиновников, эта мера направлена на защиту "экономического суверенитета" Германии.