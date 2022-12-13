Правительство Китая запретило поставки в Россию процессоров Loongson

Детали

Решение китайских властей вызвано тем, что технология признана стратегически важной и используется в военно-промышленном комплексе Китая. Со ссылкой на источник, близкий к Минцифре, издание пишет, что в настоящее время купить партию этих чипов невозможно.

Цитата

"Хотя российские компании не сильно зависели от китайских процессоров, при теоретической блокировке параллельного импорта они надеялись перейти на решение Loongson", – пояснил источник.

Добавим

Немецкое правительство запретило местной компании продажу завода полупроводников Китая.

Решение правительства ФРГ касается предприятий по производству полупроводников – Elmos и ERS Electronic. По словам чиновников, эта мера направлена на защиту "экономического суверенитета" Германии.