Німецький уряд заборонив місцевій компанії продаж заводу напівпровідників Китаю

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Уряд Німеччини заборонив продаж німецьких компаній Elmos та ERS Electronic, які виробляють напівпровідну продукцію, китайським інвесторам. Чиновники пов'язали це рішення з безпекою ФРН та її критичної інфраструктури.

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“В області напівпровідників для нас особливо важливо захистити технологічний та економічний суверенітет Німеччини та Європи", - заявив після закінчення уряду в середу, 9 листопада, федеральний міністр економіки Роберт Хабек (Robert Habeck).

“Німеччина була і залишається відкритим місцем для інвестицій, але водночас ми не наївні", — наголосив він.

Компанія Elmos, яка випускає продукцію переважно для автомобільної промисловості, наприкінці 2021 року оголосила про плани відмовитися від виробництва на своєму основному підприємстві в Дортмунді. Передбачалося, що завод та матеріально-виробничу базу придбає за 85 млн євро фірма Silex Microsystems AB, яка зареєстрована у Швеції, але повністю належить китайському концерну Sai Microelectronics. Згодом керівництво Elmos повідомило, що уряд ФРН, ймовірно, заборонить передачу виробництва Silex Microsystems AB.

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