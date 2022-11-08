Справа про відмивання грошей: в німецьких банках проходять обшуки

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Прокурор Франкфурта Георг Унгефук не назвав ім'я підозрюваного, але додав, що рейди були пов'язані з розслідуванням, під час якого чиновники здійснили наліт на розкішну яхту та два десятки об'єктів нерухомості у Німеччині у вересні.

Німецькі ЗМІ назвали метою цієї операції російського олігарха Алішера Усманова, близького соратника путіна, на якого поширюються санкції США та Європейського Союзу.

Унгефук наголосив, що щодо банку не ведеться розслідування. Він сказав, що рейди було проведено, щоб знайти можливі докази відмивання грошей підозрюваним.

Німецьке інформаційне агентство dpa повідомило, що офіцери обшукали відділення UBS у Франкфурті та Мюнхені.

Чиновники раніше заявляли, що об'єкт їхнього розслідування підозрюється у проведенні кількох транзакцій у період з 2017 по 2022 рік, які включали використання складної мережі офшорних компаній для приховання походження коштів на мільйони євро.