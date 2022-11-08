Дело об отмывании денег: в немецких банках проходят обыски
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Полиция провела обыски в двух отделениях швейцарского банка UBS в Германии в связи с делом об отмывании денег российским бизнесменом. Об этом УНН пишет ссылаясь на АР.
Детали
Прокурор Франкфурта Георг Унгефук не назвал имя подозреваемого, но добавил, что рейды были связаны с расследованием, в ходе которого чиновники совершили налет на роскошную яхту и два десятка объектов недвижимости в Германии в сентябре.
Немецкие СМИ назвали целью этой операции российского олигарха Алишера Усманова, близкого соратника путина, на которого распространяются санкции США и Европейского Союза.
Унгефук подчеркнул, что по банку не ведется расследование. Он сказал, что рейды были проведены, чтобы найти возможные доказательства отмывания денег подозреваемым.
Немецкое информационное агентство dpa сообщило, что офицеры обыскали отделение UBS во Франкфурте и Мюнхене.
Чиновники ранее заявляли, что объект их расследования подозревается в проведении нескольких транзакций в период с 2017 по 2022 год, включавших использование сложной сети оффшорных компаний для сокрытия происхождения средств на миллионы евро.