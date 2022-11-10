Немецкое правительство запретило местной компании продажу завода полупроводников Китая

Детали

Правительство Германии запретило продажу германских компаний Elmos и ERS Electronic, производящих полупроводную продукцию, китайским инвесторам. Чиновники увязали это решение с безопасностью ФРГ и ее критической инфраструктуры.

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“В области полупроводников для нас особенно важно защитить технологический и экономический суверенитет Германии и Европы", - заявил по окончании правительства в среду, 9 ноября, федеральный министр экономики Роберт Хабек (Robert Habeck).

“Германия была и остается открытым местом для инвестиций, но в то же время мы не наивны", — подчеркнул он.

Компания Elmos, выпускающая продукцию преимущественно для автомобильной промышленности, в конце 2021 года объявила о планах отказаться от производства на своем основном предприятии в Дортмунде. Предполагалось, что завод и материально-производственную базу приобретет за 85 млн евро фирма Silex Microsystems AB, зарегистрированная в Швеции, но полностью принадлежащая китайскому концерну Sai Microelectronics. Впоследствии руководство Elmos сообщило, что правительство ФРГ, вероятно, запретит передачу производства Silex Microsystems AB.

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