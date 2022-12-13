Уряд Китаю заборонив постачання в росію процесорів Loongson

Деталі

Рішення китайської влади викликане тим, що технологія визнана стратегічно важливою та використовується у військово-промисловому комплексі Китаю. З посиланням на джерело, близьке до Мінцифри, видання пише, що наразі придбати партію цих чіпів неможливо.

Цитата

"Хоча російські компанії не сильно залежали від китайських процесорів, при теоретичному блокуванні паралельного імпорту вони сподівалися перейти на рішення Loongson", - пояснило джерело.

Додамо

Німецький уряд заборонив місцевій компанії продаж заводу напівпровідників Китаю.

Рішення уряду ФРН стосується підприємств із виробництва напівпровідників - Elmos та ERS Electronic. За словами чиновників, цей захід спрямований на захист "економічного суверенітету" Німеччини.