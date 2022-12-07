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Правительство Франции готовится к возможным отключениям электроэнергии зимой

Правительство Франции готовится к возможным отключениям электроэнергии зимой

Киев • УНН

 • 660202 просмотра

КИЕВ. 7 декабря. УНН. Правительство Франции перешло в режим повышенной готовности в связи с риском внезапных отключений электроэнергии зимой, если спрос будет слишком высоким. Об этом информирует УНН, ссылаясь на Euroactiv.

Детали

Согласно письму премьер-министра Элизабет Борн, адресованному всем компетентным органам, государственным службам предлагается подготовить местные планы на случай чрезвычайных ситуаций. Кроме этого, отключения электроэнергии будут ограничены в отдельных местах и продлятся не дольше двух часов за один раз, а предупреждать об этом должны за три дня, говорится в письме. По словам министра образования Франции Папы Ндиайе, уязвимые группы населения и такие учреждения как больницы и службы неотложной помощи не должны пострадать, хотя школы, вероятно, придется закрывать на несколько часов.

Впрочем, сообщается, что число критиков плана по распределению электроэнергии выросло. Так, коммунист Себастьян Жюмель заявил членам Национальной ассамблеи заявил, что "граждане расплачиваются за неготовность правительства" и обвинил власть в "энергетической безответственности".

Президент Франции Эммануэль Макрон попытался успокоить общество, обращаясь с просьбой к власти и политическим лидерам "не управлять страхом". Он призвал правительство и энергооператоров "выполнять свою работу" и сказал, что полагается на то, что граждане примут меры для уменьшения личного потребления энергии.

В свою очередь Борн заявила, что больницы не столкнутся с дефицитом электроэнергии, и уточнила, что правительство должно "изучить все сценарии, даже если они маловероятны", чтобы предотвратить внезапные отключения.

Отмечается, что отключение электроэнергии этой зимой является худшим сценарием для политиков Евросоюза, которые настаивали на обязательной экономии энергии как для промышленности, так и для домохозяйств с начала энергетического кризиса. Согласно отчету, опубликованному Европейской ассоциацией сотрудничества операторов систем передачи электроэнергии ENTSO-E, некоторые страны ЕС рискуют испытывать сложности с поставкой электроэнергии этой зимой.

"Отчет показывает более высокий риск по сравнению с предыдущими зимами. Основная нагрузка на систему обнаружена в системах Ирландии, Франции, Южной Швеции, Финляндии, Мальты и Кипра", – говорится в отчете.

По информации ENTSO-E, хотя система электроэнергии остается сильно зависимой от газа, "благоприятные погодные условия могут снизить эту зависимость от энергосистемы".

"Существуют некоторые дополнительные риски, определенные для зимы, которые могут материализоваться и оказать существенное влияние на соответствующую ситуацию, особенно если они совпадают. в Германии и Польше", - отметили эксперты ENTSO-E.

Напомним

Глава Международного энергетического агентства заявил, что Европа должна быть в состоянии справиться с кризисом поставки природного газа в ближайшие месяцы благодаря значительным запасам, хотя следующей зимой континент может столкнуться с более серьезным энергетическим кризисом.

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