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Уряд Франції готується до можливих відключень електроенергії взимку

Уряд Франції готується до можливих відключень електроенергії взимку

Київ • УНН

 • 660205 перегляди

КИЇВ. 7 грудня. УНН. Уряд Франції перейшов у режим підвищеної готовності у зв'язку з ризиком раптових відключень електроенергії взимку, якщо попит буде надто високим. Про це інформує УНН, посилаючись на Euroactiv.

Деталі

Згідно з листом прем’єр-міністра Елізабет Борн, адресованим усім компетентним органам, державним службам пропонують підготувати місцеві плани на випадок надзвичайних ситуацій. Крім цього, відключення електроенергії будуть обмежені в окремих місцях і триватимуть не довше двох годин за один раз, а попереджувати про це мають за три дні, йдеться у листі. За словами міністра освіти Франції Папи Ндіайє, уразливі групи населення та такі заклади, як лікарні та служби невідкладної допомоги, не повинні постраждати, хоча школи, ймовірно, доведеться закривати на кілька годин.

Втім, повідомляється, що число критиків плану з розподілу електроенергії зросло. Так, комуніст Себастьян Жюмель заявив членам Національної асамблеї заявив, що "громадяни розплачуються за неготовність уряду" і звинуватив владу в "енергетичній безвідповідальності".

Президент Франції Еммануель Макрон спробував заспокоїти суспільство, звертаючись з проханням до влади та політичних лідерів "не керувати страхом". Він закликав уряд та енергооператорів "виконувати свою роботу" і сказав, що покладається на те, що громадяни вживуть заходів для зменшення особистого споживання енергії.

Своєю чергою Борн заявила, що лікарні не зіткнуться з дефіцитом електроенергії, і уточнила, що уряд має "вивчити всі сценарії, навіть якщо вони малоймовірні", щоб запобігти раптовим відключенням.

Зазначається, що відключення електроенергії цієї зими є найгіршим сценарієм для політиків Євросоюзу, які наполягали на обов’язковій економії енергії як для промисловості, так і для домогосподарств з початку енергетичної кризи. Відповідно до звіту, опублікованого Європейською асоціацією співробітництва операторів систем передачі електроенергії ENTSO-E, деякі країни ЄС ризикують мати складнощі з постачанням електроенергії цієї зими.

"Звіт показує вищий ризик порівняно з попередніми зимами. Основне навантаження на систему виявлено в системах Ірландії, Франції, Південної Швеції, Фінляндії, Мальти та Кіпру", – йдеться у звіті.

За інформацією ENTSO-E, хоча система електроенергії залишається сильно залежною від газу, "сприятливі погодні умови можуть зменшити цю залежність від енергосистеми".

"Існують деякі додаткові ризики, визначені для зими, які можуть матеріалізуватися і мати суттєвий вплив на відповідну ситуацію, особливо якщо вони збігаються. Необхідно уважно стежити за невизначеністю щодо наявності ядерної енергії у Франції, Швеції та Фінляндії, а також щодо постачання вугілля в Німеччині та Польщі", - зазначили експерти ENTSO-E.

Нагадаємо

Голова Міжнародного енергетичного агентства заявив, що Європа має бути в змозі впоратися з кризою постачання природного газу найближчими місяцями завдяки значним запасам, хоча наступної зими континент може зіткнутися з серйознішою енергетичною кризою.

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