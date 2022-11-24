Голова Міжнародного енергетичного агентства передбачає енергетичну кризу в Європі наступної зими

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Фатіх Біроль сказав, що, за винятком непередбачених подій, "Європа переживе цю зиму з деякими економічними та соціальними головними болями" внаслідок зусиль щодо відвикання від російського газу та ширшого збільшення вартості енергії внаслідок війни.

"Наступна зима буде важчою, ніж нинішня", - сказав він.

Біроль послався на той факт, що постачання російського газу до Європи може повністю припинитися наступного року, тоді як попит Китаю на скраплений природний газ, схоже, відновиться, як його економіка відновлюється після пандемії.

Тим часом МЕА прогнозує введення нових газових потужностей у 2023 році як найнижчий показник за два десятиліття, сказав він.

"(Це) причина, через яку Європі необхідно готуватися до наступного року вже сьогодні", - сказав Біроль, додавши, що ключовим моментом є солідарність між європейськими країнами.

Виступаючи на енергетичному симпозіумі в Берліні, організованому урядом Німеччини, глава МЕА сказав, що росія також може розраховувати на деякі наслідки сварки з європейськими покупцями енергії через Україну.

За його словами, враховуючи, що до війни 75% російського експорту газу та 55% нафти прямували до Європи, Москві необхідно знайти нові ринки для своєї продукції.

Біроль назвав "цілком неправильним" припускати, що росія просто постачатиме газ до Азії, зазначивши, що будівництво трубопроводів через Сибір займе десятиліття, а нафтовим танкерам буде потрібно вдесятеро більше часу, щоб дістатися клієнтів на Сході, ніж у Європі.

Крім того, відхід спеціалізованих нафтогазових технологічних компаній із росії через санкції означає, що видобуток на складних ділянках видобутку, ймовірно, впаде.

"росія програє енергетичну битву по-великому", - сказав Біроль, додавши, що МЕА підрахувало, що до 2030 року Москва втратить близько 1 трильйона доларів доходу через війну в Україні.