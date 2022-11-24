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Глава Международного энергетического агентства прогнозирует энергетический кризис в Европе следующей зимой

Глава Международного энергетического агентства прогнозирует энергетический кризис в Европе следующей зимой

Киев • УНН

 • 761326 просмотра

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Европа должна быть в состоянии справиться с кризисом поставки природного газа в ближайшие месяцы благодаря значительным запасам, хотя следующей зимой континент может столкнуться с более серьезным энергетическим кризисом, заявил в четверг глава Международного энергетического агентства (МЭА), передает УНН ссылаясь на АР.

Детали

Фатих Бироль сказал, что, за исключением непредвиденных событий, "Европа переживет эту зиму с некоторыми экономическими и социальными головными болями" в результате усилий по отвыканию от российского газа и более широкому увеличению стоимости энергии вследствие войны.

"Следующая зима будет тяжелее, чем нынешняя", - сказал он.

Бироль сослался на тот факт, что поставки российского газа в Европу могут полностью прекратиться в следующем году, в то время как спрос Китая на сжиженный природный газ, похоже, возобновится, как его экономика восстанавливается после пандемии.

Между тем МЭА прогнозирует введение новых газовых мощностей в 2023 году как самый низкий показатель за два десятилетия, сказал он.

"(Это) причина, по которой Европе необходимо готовиться к следующему году уже сегодня", - сказал Бироль, добавив, что ключевым моментом является солидарность между европейскими странами.

Выступая на энергетическом симпозиуме в Берлине, организованном правительством Германии, глава МЭА сказал, что россия также может рассчитывать на некоторые последствия ссоры с европейскими покупателями энергии из-за Украины.

По его словам, учитывая, что до войны 75% российского экспорта газа и 55% нефти направлялись в Европу, Москве необходимо найти новые рынки для своей продукции.

Бироль назвал "совершенно неправильным" предполагать, что россия будет просто поставлять газ в Азию, отметив, что строительство трубопроводов через Сибирь займет десятилетие, а нефтяным танкерам потребуется в десять раз больше времени, чтобы добраться клиентов на Востоке, чем в Европе.

Кроме того, уход специализированных нефтегазовых технологических компаний из россии из-за санкций означает, что добыча на сложных участках добычи, вероятно, упадет.

"россия проигрывает энергетическую битву по-большому", - сказал Бироль, добавив, что МЭА подсчитало, что к 2030 году Москва потеряет около 1 триллиона долларов дохода из-за войны в Украине.

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