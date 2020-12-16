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Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге
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Правительство разрешило "Нафтогазу" приобрести еще одно месторождение

Киев • УНН

 • 20651 просмотра

КИЕВ. 16 декабря. УНН. НАК "Нафтогаз" купит 99% уставного капитала ООО "Надра Юзовская". Соответствующее решение было принято сегодня на заседании правительства, передает УНН.

Правительство разрешило "Нафтогазу" приобрести еще одно месторождение

"Сегодня мы приняли решение, которое позволяет НАК "Нафтогаз" приобрести Юзовскую нефтегазоносную площадь. Это большое и перспективное месторождение уже не один год практически простаивает, а государство теряет возможности для получения прибыли и увеличения добычи газа. Это очень важный шаг для энергетической независимости Украины", - написал позже в своем Telegram-канале глава правительства Денис Шмыгаль.

Отмечается, что цена нефтегазоносной площади "будет определяться по результатам оценки доли". Добавим, что сейчас "Надра Юзовская" принадлежит ЧАО "НАК "Надра Украины". 

Ранее УНН сообщал, что Нафтогаз получит право на разработку и добычу газа на шельфе.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что Украина не использует весь потенциал полезных ископаемых, которые могут принести ей 400 млрд долларов за следующие 10 лет.

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