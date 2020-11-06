На видобутку корисних копалин Шмигаль сподівається заробити понад 400 млрд доларів

“В Україні є 12 тисяч родовищ корисних копалин і лише близько третини з них розробляються, тобто фактично це трохи більше 4 тисяч ділянок, які знаходяться в розробці. В нас є нафта і газ, є руди і дорогоцінні метали — ми тут говоримо про потенціал у фантастичні понад 400 млрд доларів, якими ми маємо скористатися в наступні 10 років”, — заявив Шмигаль, запевнивши, що йдеться не про сировинний експорт, а про використання копалин для розвитку високотехнологічного виробництва в Україні.

Він також повідомив, що водні ресурси - це потенціал у 12 млрд доларів.

"Україна роками ігнорувала розвиток гідроенергетики, і цей потенціал ми використовуємо лише на половину", — заявив Шмигаль.

Нагадаємо, за підрахунками уряду, економічні втрати України, через не використаний економічний потенціал, становлять трильйон доларів США за останні 10 років.

За останні 10 років Україна лише на забороні вільного обігу земель втратила до 85 млрд доларів, які вона має повернути за наступне десятиліття.