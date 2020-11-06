Шмигаль прогнозує, що за десятиліття ринку землі Україна отримає близько 85 млрд доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. За останні 10 років Україна лише на забороні вільного обігу земель втратила до 85 млрд доларів, які вона має повернути за наступне десятиліття. Про це під час представлення аудиту повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, повідомляє кореспондент УНН.
"Земля: Україна недовикористала свій земельний потенціал на 85 мільярдів доларів США", - заявив прем’єр.
Він нагадав, що 29 років вільне розпорядження землею було обмежено, а її цінність була занижена у рази.
"За цей час у держави зникло понад 5 млрд гектарів землі. Розвиток зрошення та сільське господарство було загальмоване на десятиліття, а подекуди зупинено зовсім… За десять років внутрішній валовий продукт отримає до 85 млрд доларів від розвитку ринку землі і середня вартість за один гектар зросте фактично у п’ять разів", - вважає Шмигаль.
Нагадаємо, за підрахунками уряду, економічні втрати України через невикористаний економічний потенціал становлять трильйон доларів США за останні 10 років.
Як повідомляв УНН, з 1 липня 2021 року в Україні скасовується мораторій на вільний обіг земель сільгосппризначення.
Однак, наразі ухвалений ВР законопроект перебуває на розгляді Конституційного суду.