Шмигаль прогнозує, що за десятиліття ринку землі Україна отримає близько 85 млрд доларів

"Земля: Україна недовикористала свій земельний потенціал на 85 мільярдів доларів США", - заявив прем’єр.

Він нагадав, що 29 років вільне розпорядження землею було обмежено, а її цінність була занижена у рази.

"За цей час у держави зникло понад 5 млрд гектарів землі. Розвиток зрошення та сільське господарство було загальмоване на десятиліття, а подекуди зупинено зовсім… За десять років внутрішній валовий продукт отримає до 85 млрд доларів від розвитку ринку землі і середня вартість за один гектар зросте фактично у п’ять разів", - вважає Шмигаль.

Нагадаємо, за підрахунками уряду, економічні втрати України через невикористаний економічний потенціал становлять трильйон доларів США за останні 10 років.

Як повідомляв УНН, з 1 липня 2021 року в Україні скасовується мораторій на вільний обіг земель сільгосппризначення.

Однак, наразі ухвалений ВР законопроект перебуває на розгляді Конституційного суду.