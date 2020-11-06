Шмыгаль прогнозирует, что за десятилетие рынка земли Украина получит около 85 млрд долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. За последние 10 лет Украина лишь на запрете свободного оборота земель потеряла до 85 млрд долларов, которые она должна вернуть за следующее десятилетие. Об этом во время представления аудита сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает корреспондент УНН.
"Земля: Украина недоиспользовала свой земельный потенциал на 85 млрд долларов США", - заявил премьер.
Он напомнил, что 29 лет свободное распоряжение землей было ограничено, а ее ценность была занижена в разы.
"За это время у государства исчезло более 5 млрд гектаров земли. Развитие орошения и сельское хозяйство заторможено на десятилетия, а иногда остановлено совсем... За десять лет внутренний валовой продукт получит до 85 млрд долларов от развития рынка земли и средняя стоимость за один гектар возрастет фактически в пять раз", - считает Шмыгаль.
Напомним, по подсчетам правительства, экономические потери Украины из-за неиспользованного экономического потенциала составляют триллион долларов США за последние 10 лет.
Как сообщал УНН, с 1 июля 2021 года в Украине отменяется мораторий на свободное обращение земель сельхозназначения.
Однако, пока принятый ВР законопроект находится на рассмотрении Конституционного суда.