На добыче полезных ископаемых Шмыгаль надеется заработать более 400 млрд долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Украина не использует весь потенциал полезных ископаемых, которые могут принести ей 400 млрд долларов за следующие 10 лет. Об этом во время представления аудита сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает корреспондент УНН.
"В Украине есть 12 тысяч месторождений полезных ископаемых и лишь около трети из них разрабатываются, то есть фактически это чуть больше 4 тысяч участков, находящихся в разработке. У нас есть нефть и газ, есть руды и драгоценные металлы - мы здесь говорим о потенциале в фантастических более 400 млрд долларов, которыми мы должны воспользоваться в следующие 10 лет", - заявил Шмыгаль, заверив, что речь идет не о сырьевом экспорте, а об использовании ископаемых для развития высокотехнологичного производства в Украине.
Он также сообщил, что водные ресурсы - это потенциал в 12 млрд долларов.
"Украина годами игнорировала развитие гидроэнергетики, и этот потенциал мы используем только наполовину", - заявил Шмыгаль.
Напомним, по подсчетам правительства, экономические потери Украины, из-за не использованного экономического потенциала, составляют триллион долларов США за последние 10 лет.
За последние 10 лет Украина лишь на запрете свободного оборота земель потеряла до 85 млрд долларов, которые она должна вернуть за следующее десятилетие.