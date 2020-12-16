Уряд дозволив “Нафтогазу” придбати ще одне родовище

“Сьогодні ми ухвалили рішення, яке дозволяє НАК „Нафтогаз“ придбати Юзівську нафтогазоносну площу. Це велике та перспективне родовище вже не один рік практично простоює, а держава втрачає можливості для отримання прибутку та збільшення видобутку газу. Це надзвичайно важливий крок для енергетичної незалежності України”, — написав пізніше в своєму Telegram-каналі глава уряду Денис Шмигаль.

Зазначається, що ціна нафтогазоносної площі" буде визначатися за результатами оцінки частки. Додамо, що наразі “Надра Юзівська” належить ПрАТ “НАК “Надра України”.

Раніше УНН повідомляв, що Нафтогаз отримає право на розробку і видобуток газу на шельфі.



Раніше прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявляв, що Україна не використовує весь потенціал корисних копалин, які можуть принести їй 400 млрд доларів за наступні 10 років.