Нафтогаз отримає право на розробку і видобуток газу на шельфі: уряд ухвалив рішення

“Кабмін прийняв постанову, що дозволяє Нафтогазу займатись розробкою та видобутком природного газу з шельфових родовищ. Збір за отримання спеціального дозволу на видобуток встановлюється у розмірі 10% початкової ціни на аукціоні, якщо глибина моря до 100 метрів та 1%, якщо глибина моря більше 100 метрів”, — зазначив він.

Зазначається, що за цей рік споживання газу становить — 29,8 млрд кубів, а рівень власного видобутку — 20,7 млрд кубів.

“Існуючі родовища газу виснажені на 80%. Таким чином Кабмін розраховує збільшити власний видобуток за рахунок видобутку на шельфі Чорного моря”, — додав Гончаренко.

За його словами, міністр фінансів проголосував проти цієї постанови.

Нагадаємо, Кабмін 12 квітня 2019 року оголосив конкурс на розробку вуглеводнів в межах ділянки "Дельфін" на шельфі Чорного моря на умовах угоди про розподіл продукції. Термін дії угоди - 50 років.

Заявки на участь подали чотири компанії: американська Trident Acquisitions Corp, американська Frontera Resources Corporation, якій належить ініціатива про розробку ділянки "Дельфін", що належить Державній нафтовій компанії Азербайджанської республіки Caspian Drilling International Ltd. і "Укрнафтобуріння". У підсумку у конкурсі на розробку нафтогазової ділянки “Дельфін” шельфу Чорного моря перемогла компанія Trident Black Sea.

В уряді планували розглянути можливість проведення нових конкурсів.

Нагадаємо, Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявляв, що Україна не використовує весь потенціал корисних копалин, які можуть принести їй 400 млрд доларів за наступні 10 років.