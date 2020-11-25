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Нафтогаз отримає право на розробку і видобуток газу на шельфі: уряд ухвалив рішення

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 листопада. УНН. Кабінет міністрів України ухвалив постанову щодо дозволу НАК “Нафтогаз України” займатися розробкою та видобутком природного газу з шельфових родовищ. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко, передає УНН.

“Кабмін прийняв постанову, що дозволяє Нафтогазу займатись розробкою та видобутком природного газу з шельфових родовищ. Збір за отримання спеціального дозволу на видобуток встановлюється у розмірі 10% початкової ціни на аукціоні, якщо глибина моря до 100 метрів та 1%, якщо глибина моря більше 100 метрів”, — зазначив він.

Зазначається, що за цей рік споживання газу становить — 29,8 млрд кубів, а рівень власного видобутку — 20,7 млрд кубів.

“Існуючі родовища газу виснажені на 80%. Таким чином Кабмін розраховує збільшити власний видобуток за рахунок видобутку на шельфі Чорного моря”, — додав Гончаренко.

За його словами, міністр фінансів проголосував проти цієї постанови.

Нагадаємо, Кабмін 12 квітня 2019 року оголосив конкурс на розробку вуглеводнів в межах ділянки "Дельфін" на шельфі Чорного моря на умовах угоди про розподіл продукції. Термін дії угоди - 50 років.

Заявки на участь подали чотири компанії: американська Trident Acquisitions Corp, американська Frontera Resources Corporation, якій належить ініціатива про розробку ділянки "Дельфін", що належить Державній нафтовій компанії Азербайджанської республіки Caspian Drilling International Ltd. і "Укрнафтобуріння". У підсумку у конкурсі на розробку нафтогазової ділянки “Дельфін” шельфу Чорного моря перемогла компанія Trident Black Sea. 

В уряді планували розглянути можливість проведення нових конкурсів.

Нагадаємо, Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявляв, що Україна не використовує весь потенціал корисних копалин, які можуть принести їй 400 млрд доларів за наступні 10 років. 

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