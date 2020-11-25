Нафтогаз получит право на разработку и добычу газа на шельфе: правительство приняло решение
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Кабинет министров Украины принял постановление о разрешении НАК "Нафтогаз Украины" заниматься разработкой и добычей природного газа с шельфовых месторождений. Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко, передает УНН.
"Кабмин принял постановление, разрешающее Нафтогазу заниматься разработкой и добычей природного газа с шельфовых месторождений. Сбор за получение специального разрешения на добычу устанавливается в размере 10% начальной цены на аукционе, если глубина моря до 100 метров и 1%, если глубина моря более 100 метров", - отметил он.
Отмечается, что за этот год потребление газа составляет - 29,8 млрд кубов, а уровень собственной добычи - 20,7 млрд кубов.
"Существующие месторождения газа истощены на 80%. Таким образом Кабмин рассчитывает увеличить собственную добычу за счет добычи на шельфе Черного моря", - добавил Гончаренко.
По его словам, министр финансов проголосовал против этого постановления.
Напомним, Кабмин 12 апреля 2019 года объявил конкурс на разработку углеводородов в пределах участка "Дельфин" на шельфе Черного моря на условиях соглашения о разделе продукции. Срок действия соглашения - 50 лет.
Заявки на участие подали четыре компании: американская Trident Acquisitions Corp, американская Frontera Resources Corporation, которой принадлежит инициатива о разработке участка "Дельфин", принадлежащего Государственной нефтяной компании Азербайджанской республики Caspian Drilling International Ltd. и "Укрнефтебурение". В итоге в конкурсе на разработку нефтегазового участка "Дельфин" шельфа Черного моря победила компания Trident Black Sea.
В правительстве планировали рассмотреть возможность проведения новых конкурсов.
Напомним, Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что Украина не использует весь потенциал полезных ископаемых, которые могут принести ей 400 млрд долларов за следующие 10 лет.