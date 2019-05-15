Правительство поручило изменить закон о государственном оборонном заказе
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Кабинет министров Украины поручил Министерству экономики, Министерству юстиции, Министерству обороны совместно разработать изменения и представить их на следующей неделе на утверждение правительства в закон о государственном оборонном заказе. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания правительства, передает корреспондент УНН.
"Я даю поручение Министерству экономики, Министерству юстиции, Министерству обороны совместно под руководством первого вице-премьера наработать за неделю закон (об изменениях в законе о государственном оборонном заказе - ред.), на следующем заседании правительства его принять, пойти в украинский парламент и попросить определить этот закон как первоочередной, рассмотреть и принять", - отметил Гройсман.
Его инициатива появилась в ответ на замечание министра обороны Степана Полторак о том, что для открытости "Укроборонпрома" необходим не столько аудит, сколько изменения в законе о государственном оборонном заказе. Этот закон должен определять, какая информация является тайной, а какая - нет. По словам Полторака, на сегодняшний день Минобороны готово полностью открывать вопросы, которые не связаны с государственной тайной.
Напомним, правительство приняло решение обязать "Укроборонпром" завершить переговоры с аудиторскими компаниями и начать аудит концерна через 10 дней.