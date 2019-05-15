Уряд доручив змінити закон про державне оборонне замовлення

"Я даю доручення Міністерству економіки, Міністерству юстиції, Міністерству оборони спільно під керівництвом першого віце-прем'єра напрацювати за тиждень закон (щодо змін в законі про державне оборонне замовлення – ред.), на наступному засіданні уряду його ухвалити, піти в український парламент і попросити визначити цей закон як першочерговий, розглянути і прийняти", - зазначив Гройсман.

Його ініціатива з'явилась у відповідь на зауваження міністра оборони Степана Полторака щодо того, що для відкритості "Укроборонпрому" необхідний не стільки аудит, скільки зміни в законі про державне оборонне замовлення. Цей закон має визначати, яка інформація є таємною, а яка – ні. За словами Полторака, на сьогоднішній день Міноборони готове повністю відкривати питання, які не пов’язані з державною таємницею.

Нагадаємо, уряд ухвалив рішення зобов’язати "Укроборонпром" завершити переговори з аудиторськими компаніями і розпочати аудит концерну за 10 днів.