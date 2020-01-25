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Правительство будет бороться за "промышленный безвиз" и энергетическую интеграцию с ЕС - Кулеба

Киев • УНН

 • 11591 просмотра

КИЕВ. 25 января. УНН. Правительство Украины на предстоящем заседании Совета ассоциации Украина - ЕС будет бороться за так называемый "промышленный безвиз" и энергетическую интеграцию с Евросоюзом, заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба в интервью Радио Свобода, передает УНН.

Правительство будет бороться за "промышленный безвиз" и энергетическую интеграцию с ЕС - Кулеба

По его словам, правительство готовится к этому заседанию, которое должно состояться на следующей неделе, “каждый день”. “И каждый ставим себе очень простой вопрос: какую конкретную проблему для украинцев, для украинской экономики, для украинского государства мы можем решить? И подбираем приоритеты. И вопросы, которые мы будем там обсуждать, именно с этой точки зрения — как мы можем сделать так, чтобы от евроинтеграции выигрывал ежедневно каждый украинец?” — сказал он.

По мнению Кулебы, заседание Совета ассоциации должно зафиксировать новый уровень амбиций в отношениях между ЕС и Украиной.

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Во-вторых, сказал он, “мы будем бороться за то, чтобы обеспечить прогресс в области заключения так называемого” промышленного “безвиза”.

“Это нужно прежде всему украинскому малому и среднему бизнесу. Это возможность увеличения экспорта. Это нужно Украине”, — заявил вице-премьер.

Кроме того, сказал он, “будем работать над углублением энергетической интеграции для того, чтобы украинцы получали дешевую энергию, их домохозяйства были более энергоэффективными, чтобы платежки были меньше за счет всех этих перемен”.

“Будем продвигать интеграцию в цифровом секторе, чтобы украинцы получали в Украине качественные сервисы, а их персональные данные были надежно защищены. Вот это те сферы, по которым мы движемся”, — добавил главный чиновник.

“Еще раз подчеркиваю, мы делаем интеграцию для людей, для уркаинцев, для того, чтобы они чувствовали конкретные преимущества этого курса”, — заявил заместитель главы украинского правительства.

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Предыдущие дни ряд украинских политиков новой власти выступили в швейцарском Давосе во время проведения там ежегодной встрече Всемирного экономического форума с рядом противоречивых заявлений, некоторые из которых ставили под сомнение приверженность этой власти курсовые европейской интеграции Украины.

Дмитрий Кулеба, в частности, заявлял, что Украина отказывается от идеи скорейшего присоединения к таможенному союзу ЕС и теперь хочет стать его членом только вместе с членством в Евросоюзе. Он утверждал, что вступление в Таможенный союз ЕС без вступления в сам Евросоюз создаст “серьезные угрозы национальным выгодам и интересам” Украины. Вместо этого он выступил за низкий уровень торговой интеграции, который назвал “промышленным безвизом”.

А народный депутат, лидер фракции правящей партии “Слуга народа” в Верховной Раде Давид Арахамия, выступая, заявлял, что Украина может временно отказаться от политики согласования законов и правил с Европейским союзом, мол, сейчас Украина слаба и должна сначала окрепнуть.

Позже он же заявил, что не имел в виду отказ от курса на сближение с ЕС и намерений гармонизации законодательства с Евросоюзом, что его слова неправильно поняли и вырвали из контекста.

При этом в том же Давосе президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина видит свое будущее в Европейском союзе, и призвал ЕС принять Украину уже сейчас. Премьер-министр Алексей Гончарук тоже уверял, что Украина сохраняет курс на евроинтеграцию и будет “максимально стремиться синхронизировать наши правила, наши регуляции”.

Добавим, что ранее Кулеба рассказал, какие “индикативные вопрос” Украина поднимет на Совете ассоциации “Украина-ЕС”.

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