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Уряд буде боротись за “промисловий безвіз” і енергетичну інтеграцію з ЄС — Кулеба

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 січня. УНН. Уряд України на майбутньому засіданні Ради асоціації Україна — ЄС буде боротися за так званий “промисловий безвіз” і енергетичну інтеграцію з Євросоюзом, заявив віцепрем’єр-міністр із питань європейської і євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба в інтерв’ю Радіо Свобода, передає УНН

Уряд буде боротись за “промисловий безвіз” і енергетичну інтеграцію з ЄС — Кулеба

За його словами, уряд готується до цього засідання, що має відбутися наступного тижня, “щодня”. “І щодня ставимо собі дуже просте запитання: яку конкретну проблему для українців, для української економіки, для української держави ми можемо вирішити? І підбираємо пріоритети. І питання, які ми будемо там обговорювати, саме з цієї точки зору — як ми можемо зробити так, щоб від євроінтеграції вигравав щодня кожен українець?” — сказав він.

На думку Кулеби, засідання Ради асоціації має зафіксувати новий рівень амбіцій у стосунках між ЄС і Україною.

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По-друге, сказав він, "ми будемо боротися за те, щоб забезпечити прогрес у царині укладення так званого “промислового “безвізу”.

“Це потрібно насамперед українському малому й середньому бізнесові. Це можливість збільшення експорту. Це потрібно Україні”, — заявив віцепрем’єр.

Крім того, сказав він, “будемо працювати над поглибленням енергетичної інтеграції для того, щоб українці отримували дешевшу енергію, їхні домогосподарства були більше енергоефективними, щоб платіжки були меншими за рахунок всіх цих змін”.

“Будемо просувати інтеграцію у цифровому секторі, щоб українці отримували в Україні якісні сервіси, а їх персональні дані були надійно захищені. Ось це ті сфери, за якими ми рухаємося”, — додав чільний урядовець.

“Іще раз наголошую, ми робимо інтеграцію для людей, для українців, для того, щоб вони відчували конкретні переваги цього курсу”, — заявив заступник голови українського уряду.

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Попередніми днями низка українських політиків нової влади виступила в швейцарському Давосі під час проведення там щорічної зустрічі Всесвітнього економічного форуму з низкою суперечливих заяв, деякі з яких ставили під сумнів відданість цієї влади курсові європейської інтеграції України.

Дмитро Кулеба, зокрема, заявляв, що Україна відмовляється від ідеї якнайшвидшого приєднання до митного союзу ЄС і тепер хоче стати його членом тільки разом із членством у Євросоюзі. Він стверджував, що вступ до митного союзу ЄС без вступу до самого Євросоюзу створить “серйозні загрози національним вигодам і інтересам” України. Натомість він виступив за нижчий рівень торговельної інтеграції, який назвав “промисловим безвізом”.

А народний депутат, лідер фракції владної партії “Слуга народу” в Верховній Раді Давид Арахамія, виступаючи, заявляв, що Україна має тимчасово відмовитися від політики узгодження законів і правил із Європейським союзом, бо, мовляв, зараз Україна слабка і має спершу зміцніти.

Пізніше він же заявив, що не мав на увазі відмову від курсу на зближення з ЄС і намірів гармонізації законодавства з Євросоюзом, що його слова неправильно зрозуміли і вирвали з контексту.

При цьому в тому ж Давосі президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна бачить своє майбутнє в Європейському союзі, і закликав ЄС прийняти Україну вже зараз. Прем’єр-міністр Олексій Гончарук теж запевняв, що Україна зберігає курс на євроінтеграцію і буде “максимально прагнути синхронізувати наші правила, наші регуляції”.

Додамо, що раніше Кулеба розповів, які “індикативні питання” Україна підніме на Раді асоціації “Україна-ЄС”.

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