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Кулеба розповів, які "індикативні питання" Україна підніме на Раді асоціації "Україна-ЄС"

Київ • УНН

 • 18044 перегляди

КИЇВ. 21 січня. УНН. Існує три індикативні питання, які Україна планує підняти на засіданні Ради асоціації "Україна-ЄС" - "зелена угода", "промисловий безвіз" та торгівля. Про це у вівторок, 21 січня, під час публічної дискусії на тему: "Порядок денний європейської інтеграції: амбіції України на 2020 рік" сказав віцепрем‘єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба, передає кореспондент УНН.

Кулеба розповів, які "індикативні питання" Україна підніме на Раді асоціації "Україна-ЄС"

"Є три питання, які в переліку пріоритетів, в переліку амбіцій... стоять окремо і є не просто пріоритетними, але і значною мірою індикативними для того, щоб розуміти динаміку і швидкість подальшого руху. По-перше, ви знаєте, що мабуть ключовою темою нової Європейської комісії є Європейська зелена угода. Україна вже заявила про своє бажання стати частиною політик, які розробляються в рамках європейської "зеленої угоди". Ми формуємо зараз національний внутрішній механізм, тому що це надзвичайно комплексна тема, яка торкається не лише енергетики й довкілля, але і фінансів, економіки, податкової системи і подальшого", - сказав Кулеба.

З його слів, українська сторона вже завершує формування внутрішнього національного механізму того, як вона буде цією темою займатись, і хоче, щоб Європейський союз "бачив нас в цій темі рівноправним, важливим партнером".

"Друга історія - це актуалізація угоди про асоціацію у торгівельній частині, тобто квоти, тарифи. У нас минулого року 32 товарні позиції безмитного експорту були вичерпані, або в районі 90-95% - це такий самий показник, як у 2018 році", - зазначив віцепрем’єр.

Він назвав це "позитивною динамікою", адже у 2016 році було 26 позицій. Водночас, додав він, це показує також, що Україні дуже тісно в нинішніх показниках і потрібно вести серйозну розмову з ЄС про тарифні квоти.

"І третє - це славнозвісний "промисловий безвіз", про який уже 100-500 разів сказано, озвучено. Є багато нюансів, але я запевняю, що уряд України налаштований пройти цей шлях до успішного для обох сторін результату", - додав він.

Як повідомлялося раніше в УНН, Рада асоціації "Україна-ЄС": Кулеба назвав ключовий момент.

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