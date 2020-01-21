Кулеба розповів, які "індикативні питання" Україна підніме на Раді асоціації "Україна-ЄС"

КИЇВ. 21 січня. УНН. Існує три індикативні питання, які Україна планує підняти на засіданні Ради асоціації "Україна-ЄС" - "зелена угода", "промисловий безвіз" та торгівля. Про це у вівторок, 21 січня, під час публічної дискусії на тему: "Порядок денний європейської інтеграції: амбіції України на 2020 рік" сказав віцепрем‘єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба, передає кореспондент УНН.