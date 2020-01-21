Рада асоціації "Україна-ЄС": Кулеба назвав ключовий момент
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. У вівторок, 28 січня, у Брюсселі відбудеться засідання Ради асоціації "Україна-ЄС", де українська сторона хоче "почути рівень амбіцій Європейського Союзу" щодо нашої держави. Про це у вівторок під час публічної дискусії на тему: "Порядок денний європейської інтеграції: амбіції України на 2020 рік" сказав віцепрем‘єр міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба, передає кореспондент УНН.
"Що є ключовим на порядку денному зустрічі, що відбудеться у вівторок: насамперед мене, як віцепрем‘єра, цікавить наступного вівторка почути рівень амбіцій Європейського Союзу щодо України, тому що у нас є новий уряд, нова Європейська комісія, у нас є амбіції, і, очевидно, вони є у Європейського Союзу. Ми маємо їх синхронізувати", - сказав Кулеба.
З його слів, на захід "летить прем‘єр-міністр, я, декілька міністрів, декілька заступників міністрів. Буде повноцінний діалог, і розраховуємо на досягненння конкретних повноцінних результатів".
"Цей шлях ми маємо проходити разом, і європейська інтеграція - це абсолютно безальтернативний курс нашої держави, Але жодна країна не змогла ані наблизитись, ані інтегруватись у Європейський Союз без системної, масштабної підтримки з боку самого Євросоюзу", - додав Кулеба.
Як повідомлялося раніше в УНН, понад половина українців вважають вступ до ЄС головним інтеграційним напрямом країни – опитування.