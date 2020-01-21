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Понад половина українців вважають вступ до ЄС головним інтеграційним напрямом країни – опитування

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 січня. УНН. Вступ до європейського союзу 64% українців вважають головним інтеграційним напрямом України. Про це повідомляє УНН із посиланням на результати загальнонаціонального дослідження "Патріотизм, мова та зовнішньополітичні пріоритети", проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова

Понад половина українців вважають вступ до ЄС головним інтеграційним напрямом країни – опитування

"Майже дві третини населення (64%) вважають, що головним інтеграційним напрямом України має бути вступ до ЄС, вступ до Євразійського економічного союзу обстоюють 13%, а 23% певної думки не мають", – йдеться у результатах дослідження.

За даними дослідження, найбільше підтримують вступ України до ЄС в Західному регіоні – 90% та Центральному регіоні – 70%.

"На Півдні (44%) та Сході (43%) підтримка членства в ЄС теж переважає, але певна частина мешканців підтримують й вступ до Євразійського економічного союзу (23% на Півдні і 24% на Сході)", - йдеться у результатах дослідження.

За даними дослідження, кількість громадян, які віддають перевагу членству України в ЄС, після 2013 року зросла. Так, їх кількість виросла з 46% у грудні 2013 р. до 57% у грудні 2014 р, поступово зростаючи до 64% у грудні 2019 року.

Додамо, загальнонаціональне дослідження проведено Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 13 по 18 грудня 2019 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Опитано 2017 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Вадим Пристайко наголосив на прагненнях України та інших асоційованих партнерів здобути перспективу членства в Євросоюзі.

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