Более половины украинцев считают вступление в ЕС главным интеграционным направлением страны - опрос

"Почти две трети населения (64%) считают, что главным интеграционным направлением Украины должно быть вступление в ЕС, за вступление в Евразийский экономический союз выступают 13%, а 23% определенного мнения не имеют", - говорится в результатах исследования.

По данным исследования, больше всего поддерживают вступление Украины в ЕС в Западном регионе - 90% и Центральном регионе - 70%.

"На Юге (44%) и Востоке (43%) поддержка членства в ЕС тоже преобладает, но определенная часть жителей поддерживают и вступление в Евразийский экономический союз (23% на Юге и 24% на Востоке)", - говорится в результатах исследования.

По данным исследования, количество граждан, которые предпочитают членству Украины в ЕС, после 2013 года возросло. Так, их количество выросло с 46% в декабре 2013 года до 57% в декабре 2014 г., постепенно возрастая до 64% в декабре 2019 года.

Добавим, общенациональное исследование проведено Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 13 по 18 декабря 2019 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко отметил стремленияя Украины и других ассоциированных партнеров получить перспективу членства в Евросоюзе.