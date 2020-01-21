Совет ассоциации "Украина-ЕС": Кулеба назвал ключевой момент
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. Во вторник, 28 января, в Брюсселе состоится заседание Совета ассоциации "Украина-ЕС", где украинская сторона хочет "услышать уровень амбиций Европейского Союза" к нашей стране. Об этом во вторник во время публичной дискуссии на тему: "Повестка дня европейской интеграции: амбиции Украины на 2020 год" сказал вице-премьер министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, передает корреспондент УНН.
"Что является ключевым в повестке дня встречи, которая состоится во вторник: в первую очередь меня, как вице-премьера, интересует в следующий вторник услышать уровень амбиций Европейского Союза по Украине, потому что у нас есть новое правительство, новая Европейская комиссия, у нас есть амбиции, и, очевидно, они есть у Европейского Союза. Мы их должны синхронизировать", - сказал Кулеба.
По его словам, на мероприятие "летит премьер-министр, я, несколько министров, несколько заместителей министров. Будет полноценный диалог, и рассчитываем на досягненння конкретных полноценных результатов".
"Этот путь мы должны проходить вместе, и европейская интеграция - это абсолютно безальтернативный курс нашего государства, но ни одна страна не смогла ни приблизиться, ни интегрироваться в Европейский Союз без системной, масштабной поддержки со стороны самого Евросоюза", - добавил Кулеба.
Как сообщалось ранее в УНН, более половины украинцев считают вступление в ЕС главным интеграционным направлением страны - опрос.