Кулеба рассказал, какие "индикативные вопросы" Украина поднимет на Совете ассоциации "Украина-ЕС"

"Есть три вопроса, которые в списке приоритетов, в перечне амбиций... отдельно стоящих не просто приоритетными, но и в значительной мере индикативными для того, чтобы понимать динамику и скорость дальнейшего движения. Во-первых, вы знаете, что видимо ключевой темой новой европейской комиссии является Европейское зеленое соглашение. Украина уже заявила о своем желании стать частью политик, которые разрабатываются в рамках европейского "зеленого соглашения". Мы формируем сейчас национальный внутренний механизм, потому что это очень комплексная тема, которая касается не только энергетики окружающей среды, но и финансов, экономики, налоговой системы и дальнейшего", - сказал Кулеба.

По его словам, украинская сторона уже завершает формирование внутреннего национального механизма того, как она будет этой темой заниматься, и хочет, чтобы Европейский союз "видел нас в этой теме равноправным, важным партнером".

"Вторая история - это актуализация соглашения об ассоциации в торговой части, то есть квоты, тарифы. У нас в прошлом году 32 товарные позиции беспошлинного экспорта были исчерпаны, или в районе 90-95% - это такой же показатель, как в 2018 году", - отметил вице-премьер.

Он назвал это "положительной динамикой", ведь в 2016 году было 26 позиций. В то же время, добавил он, это показывает также, что Украине очень тесно в нынешних показателях и нужно вести серьезный разговор с ЕС о тарифных квотах.

"И третье - это знаменитый "промышленный безвиз", о котором уже 100-500 раз сказано, озвучено. Есть много нюансов, но я уверяю, что правительство Украины настроено пройти этот путь к успешному для обеих сторон результату", - добавил он.

Как сообщалось ранее в УНН, Совет ассоциации "Украина-ЕС": Кулеба назвал ключевой момент.