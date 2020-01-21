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Кулеба рассказал, какие "индикативные вопросы" Украина поднимет на Совете ассоциации "Украина-ЕС"

Киев • УНН

 • 18044 просмотра

КИЕВ. 21 января. УНН. Существуют три индикативных вопроса, которые Украина планирует поднять на заседании Совета ассоциации "Украина-ЕС" - "зеленое соглашение", "промышленный безвиз" и торговля. Об этом во вторник, 21 января, во время публичной дискуссии на тему: "Повестка дня европейской интеграции: амбиции Украины на 2020 год" сказал вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, передает корреспондент УНН.

Кулеба рассказал, какие "индикативные вопросы" Украина поднимет на Совете ассоциации "Украина-ЕС"

"Есть три вопроса, которые в списке приоритетов, в перечне амбиций... отдельно стоящих не просто приоритетными, но и в значительной мере индикативными для того, чтобы понимать динамику и скорость дальнейшего движения. Во-первых, вы знаете, что видимо ключевой темой новой европейской комиссии является Европейское зеленое соглашение. Украина уже заявила о своем желании стать частью политик, которые разрабатываются в рамках европейского "зеленого соглашения". Мы формируем сейчас национальный внутренний механизм, потому что это очень комплексная тема, которая касается не только энергетики окружающей среды, но и финансов, экономики, налоговой системы и дальнейшего", - сказал Кулеба.

По его словам, украинская сторона уже завершает формирование внутреннего национального механизма того, как она будет этой темой заниматься, и хочет, чтобы Европейский союз "видел нас в этой теме равноправным, важным партнером".

"Вторая история - это актуализация соглашения об ассоциации в торговой части, то есть квоты, тарифы. У нас в прошлом году 32 товарные позиции беспошлинного экспорта были исчерпаны, или в районе 90-95% - это такой же показатель, как в 2018 году", - отметил вице-премьер.

Он назвал это "положительной динамикой", ведь в 2016 году было 26 позиций. В то же время, добавил он, это показывает также, что Украине очень тесно в нынешних показателях и нужно вести серьезный разговор с ЕС о тарифных квотах.

"И третье - это знаменитый "промышленный безвиз", о котором уже 100-500 раз сказано, озвучено. Есть много нюансов, но я уверяю, что правительство Украины настроено пройти этот путь к успешному для обеих сторон результату", - добавил он.

Как сообщалось ранее в УНН, Совет ассоциации "Украина-ЕС": Кулеба назвал ключевой момент.

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