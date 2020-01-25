Кулеба: Угорщина ніколи не заперечувала європейську перспективу України
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Віце-прем’єр українського уряду з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба заявив, що в питанні досягнення Києвом перспектив членства в Європейському Союзі не вважає Угорщину країною, яка блокує даний процес, пише УНН з посиланням на його інтерв’ю “Радіо Свобода”.
На репліку журналіста, що Угорщину “назвати великим оптимістом щодо можливого членства України в ЄС важко — при пану Орбану, прем’єру”, Кулеба відповів: “До речі, ні. Угорщина ніколи не заперечувала європейської перспективи України. Це правда, що після того, як у нас виникла з ними суперечка певна, Угорщина почала блокувати засідання Комісії Україна-НАТО”.
“Але в ЄС Угорщина підтримує санкції проти Росії, запроваджені у відповідь на агресію проти нашої держави. І в принципі нічого не блокує. І в нас є двосторонній наш трек, де ми намагаємося вирішувати проблеми. Але я не бачу і ніколи не чув, щоб Угорщина заперечувала європейську перспективу України”, — додав віце-прем’єр.
Кулеба також зазначив, що серед держав-членів ЄС є ті, “хто більш скептично налаштований, є ті, хто більш оптимістично” щодо членства України в ЄС.
Додамо, що раніше Кулеба розповів, які “індикативні питання” Україна підніме на Раді асоціації “Україна-ЄС”.