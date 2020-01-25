Кулеба: Венгрия никогда не отрицала европейскую перспективу Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. Вице-премьер украинского правительства по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что в вопросе достижения Киевом перспектив членства в Европейском Союзе не считает Венгрию страной, которая блокирует данный процесс, пишет УНН со ссылкой на его интервью “Радио Свобода”.
На реплику журналиста, что Венгрию “назвать большим оптимистом относительно возможного членства Украины в ЕС трудно — при господине Орбане, премьере”, Кулеба ответил: “Кстати, нет. Венгрия никогда не отрицала европейской перспективы Украины. Это правда, что после того, как у нас возникла с ними спор уверена, Венгрия начала блокировать заседание Комиссии Украина-НАТО”.
“Но в ЕС Венгрия поддерживает санкции против России, введенные в ответ на агрессию против нашей страны. И в принципе ничего не блокирует. И у нас есть двусторонний наш трек, где мы пытаемся решать проблемы. Но я не вижу и никогда не слышал, чтобы Венгрия возражала европейскую перспективу Украины”, — добавил вице-премьер.
Кулеба также отметил, что среди государств-членов ЕС есть те, “кто более скептически настроен, есть те, кто более оптимистично” относительно членства Украины в ЕС.
Добавим, что ранее Кулеба рассказал, которые “индикативные вопрос” Украина поднимет на Совете ассоциации “Украина-ЕС”.