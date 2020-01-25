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Кулеба: Венгрия никогда не отрицала европейскую перспективу Украины

Киев • УНН

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КИЕВ. 25 января. УНН. Вице-премьер украинского правительства по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что в вопросе достижения Киевом перспектив членства в Европейском Союзе не считает Венгрию страной, которая блокирует данный процесс, пишет УНН со ссылкой на его интервью “Радио Свобода”.

Кулеба: Венгрия никогда не отрицала европейскую перспективу Украины

На реплику журналиста, что Венгрию “назвать большим оптимистом относительно возможного членства Украины в ЕС трудно — при господине Орбане, премьере”, Кулеба ответил: “Кстати, нет. Венгрия никогда не отрицала европейской перспективы Украины. Это правда, что после того, как у нас возникла с ними спор уверена, Венгрия начала блокировать заседание Комиссии Украина-НАТО”.

“Но в ЕС Венгрия поддерживает санкции против России, введенные в ответ на агрессию против нашей страны. И в принципе ничего не блокирует. И у нас есть двусторонний наш трек, где мы пытаемся решать проблемы. Но я не вижу и никогда не слышал, чтобы Венгрия возражала европейскую перспективу Украины”, — добавил вице-премьер.

Кулеба также отметил, что среди государств-членов ЕС есть те, “кто более скептически настроен, есть те, кто более оптимистично” относительно членства Украины в ЕС.

Добавим, что ранее Кулеба рассказал, которые “индикативные вопрос” Украина поднимет на Совете ассоциации “Украина-ЕС”.

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