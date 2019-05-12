Правительство Великобритании не поддержало альтернативный план Brexit

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 55196 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 82427 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 98492 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 101806 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 125241 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 112220 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138175 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144722 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130182 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130232 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 95653 просмотра
Актуальное
Правительство Великобритании не поддержало альтернативный план Brexit

Правительство Великобритании не поддержало альтернативный план Brexit

Киев  •  УНН

 • 6684 просмотра

КИЕВ. 12 мая. УНН. Попытка главной оппозиционной силы Великобритании попытаться убедить правительство поддержать свой альтернативный план выхода из Европейского Союза провалилась. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Правительство и рабочая группа возобновят переговоры на следующей неделе, чтобы попытаться достичь согласия относительно того, как продолжить работу с Brexit после того, как соглашение премьер-министра Терезы Мэй было отклонено парламентом трижды.

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Как сообщал УНН, несмотря на Brexit Великобритания будет участвовать в выборах в Европарламент .

Напомним, партия Brexit в Британии стала лидером в опросе о выборах в Европарламент

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