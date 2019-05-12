Правительство Великобритании не поддержало альтернативный план Brexit
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. Попытка главной оппозиционной силы Великобритании попытаться убедить правительство поддержать свой альтернативный план выхода из Европейского Союза провалилась. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Правительство и рабочая группа возобновят переговоры на следующей неделе, чтобы попытаться достичь согласия относительно того, как продолжить работу с Brexit после того, как соглашение премьер-министра Терезы Мэй было отклонено парламентом трижды.
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Как сообщал УНН, несмотря на Brexit Великобритания будет участвовать в выборах в Европарламент .
Напомним, партия Brexit в Британии стала лидером в опросе о выборах в Европарламент