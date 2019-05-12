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Партія Brexit в Британії стала лідером в опитуванні про вибори в Європарламент

Партія Brexit в Британії стала лідером в опитуванні про вибори в Європарламент

Київ • УНН

 • 9476 перегляди

КИЇВ. 12 травня. УНН. Третина мешканців Великої Британії (34%) готові віддати свої голоси за утворену на початку року партію Brexit. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Guardian.

Такі дані опитування опублікувала компанія Opinium.

На другому місці за рівнем підтримки знаходиться Лейбористська партія (21%), на третьому Партія ліберальних демократів (12%), на четвертому - Консервативна (11%).

Слідом ідуть: Зелена партія Англії та Уельсу (8%), Партія незалежності Сполученого Королівства (UKIP, 4%), Шотландська національна партія (4%) і незалежна група Change UK (3%), яка виступає за збереження Великої Британії в ЄС.

Таким чином, партія Brexit за рівнем підтримки обходить лейбористів і консерваторів разом узятих. При цьому Великій Британії доведеться брати участь у виборах до Європарламенту в тому випадку, якщо влада країни не ратифікує умови виходу з ЄС до 22 травня. Якщо ж цього не станеться, а голосування до Європарламенту не буде проведено, то Велика Британія повинна буде залишити Євросоюз 1 червня.

Про створення партії Brexit стало відомо в січні 2019 року. Колишній лідер UKIP Найджел Фарадж заявив, що очолить нову політичну партію, якщо вихід Великобританії з ЄС перенесуть з 29 березня.

Покинути Євросоюз в цей термін Великобританії не вдалося - парламент не погодив умови виходу з ЄС, але також відхилив і варіант виходу без угоди. "Наша віра була зраджена політиками, і якщо ми переможемо на цих виборах, це буде шанс сказати, що ми думаємо", - говорив Фарадж.

Нагадаємо, британці голосуватимуть на виборах до Європарламенту наприкінці травня, оскільки країна так і не затвердила угоду про вихід зі складу ЄС.

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