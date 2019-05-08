Попри Brexit Велика Британія братиме участь у виборах до Європарламенту

Велика Британія братиме участь у виборах до Європарламенту, які відбудуться в країнах Євросоюзу з 23 до 26 травня. Про це заявив у вівторок, 7 травня, перший міністр та керівник секретаріату уряду Девід Лідінгтон. За його словами, завершити процес виходу Великобританії зі складу ЄС до дати виборів в Європарламент є неможливим.

За словами британського урядовця, прем'єр-міністерка країни Тереза Мей продовжує переговори з опозиційною Лейбористською партією щодо підтримки нею угоди про Brexit.

Нагадаємо, депутати Палати громад британського парламенту уже тричі відхиляли договір про Brexit, узгоджений між Лондоном і Брюсселем. Після цього, починаючи з 3 квітня, британський уряд веде консультації з лідерами лейбористів, намагаючись знайти необхідний компроміс. Проти цих переговорів та можливої угоди щодо підтримки депутатами від обох партій урядового плану виходу з ЄС виступають багато як консерваторів, так і лейбористів. Без схвалення парламенту Великобританії 31 жовтня загрожує неконтрольований Brexit.