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Несмотря на Brexit Великобритания будет участвовать в выборах в Европарламент

Несмотря на Brexit Великобритания будет участвовать в выборах в Европарламент

Киев  •  УНН

 • 9606 просмотра

КИЕВ. 8 мая. УНН. Британцы будут голосовать на выборах в Европарламент в конце мая, поскольку страна так и не утвердила соглашение о выходе из состава ЕС. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

Великобритания будет участвовать в выборах в Европарламент, которые состоятся в странах Евросоюза с 23 до 26 мая. Об этом заявил во вторник, 7 мая, первый министр и руководитель секретариата правительства Дэвид Лидингтон. По его словам, завершить процесс выхода Великобритании из состава ЕС до даты выборов в Европарламент невозможно.

По словам британского чиновника, премьер-Министерка страны Тереза Мэй продолжает переговоры с оппозиционной Лейбористской партией по поддержке ею соглашения о Brexit.

Напомним, депутаты Палаты общин британского парламента уже трижды отвергали договор о Brexit, согласованный между Лондоном и Брюсселем. После этого, начиная с 3 апреля, британское правительство ведет консультации с лидерами лейбористов, пытаясь найти необходимый компромисс. Против этих переговоров и возможной сделки по поддержке депутатами от обеих партий правительственного плана выхода из ЕС выступают многие как консерваторов, так и лейбористов. Без одобрения парламента Великобритании 31 октября грозит неконтролируемый Brexit.

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