Партия Brexit в Британии стала лидером в опросе о выборах в Европарламент
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. Треть жителей Великобритании (34%) готовы отдать свои голоса за образованную в начале года партию Brexit. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.
Такие данные опроса опубликовала компания Opinium.
На втором месте по уровню поддержки находится Лейбористская партия (21%), на третьем Партия либеральных демократов (12%), на четвертом — Консервативная (11%).
Следом идут: Зеленая партия Англии и Уэльса (8%), Партия независимости Соединенного Королевства (UKIP, 4%), Шотландская национальная партия (4%) и выступающая за сохранение Великобритании в ЕС независимая группа Change UK (3%).
Таким образом, партия Brexit по уровню поддержки обходит лейбористов и консерваторов вместе взятых. При этом Великобритании придется участвовать в выборах в Европарламент в том случае, если власти страны не ратифицируют условия выхода из ЕС до 22 мая. Если же этого не произойдет, а голосование не будет проведено, то Великобритания должна будет покинуть Евросоюз 1 июня.
О создании партии Brexit стало известно в январе 2019-го. Бывший лидер UKIP Найджел Фарадж заявил, что возглавит новую политическую партию, если выход Великобритании из ЕС перенесут с 29 марта.
Покинуть Евросоюз в этот срок Великобритании не удалось — парламент не согласовал условия выхода из ЕС, но также отклонил и вариант выхода без сделки. "Наша вера была предана политиками, и если мы победим на этих выборах, это будет шанс сказать, что мы думаем", — говорил Фарадж.
Напомним, британцы будут голосовать на выборах в Европарламент в конце мая, поскольку страна так и не утвердила соглашение о выходе из состава ЕС.