Уряд Британії не підтримав альтернативний план щодо Brexit
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. Спроба головної опозиційної сили Великої Британії спробувати переконати уряд підтримати свій альтернативний план виходу з Європейського Союзу провалилася. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Уряд і робоча група відновлять переговори наступного тижня, щоб спробувати досягти згоди щодо того, як продовжити роботу з Brexit після того, як угода прем'єр-міністра Терези Мей була відхилена парламентом тричі.
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Як повідомляв УНН, попри Brexit Велика Британія братиме участь у виборах до Європарламенту.
Нагадаємо, партія Brexit в Британії стала лідером в опитуванні про вибори в Європарламент