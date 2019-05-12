Уряд Британії не підтримав альтернативний план щодо Brexit

Уряд і робоча група відновлять переговори наступного тижня, щоб спробувати досягти згоди щодо того, як продовжити роботу з Brexit після того, як угода прем'єр-міністра Терези Мей була відхилена парламентом тричі.



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Як повідомляв УНН, попри Brexit Велика Британія братиме участь у виборах до Європарламенту.



Нагадаємо, партія Brexit в Британії стала лідером в опитуванні про вибори в Європарламент