Уроженка Одессы совершила суборбитальный полет с Virgin Galactic

Гражданка США Лина Бороздина, которая родилась в 1969 году в Одессе, сегодня совершила суборбитальный полет на высоту 88 км. Об этом сообщил авиационный блогер Виталий Трубников, передает УНН.

Детали

Полет состоялся на борту космического челнока VSS Unity компании Virgin Galactic, принадлежащей Ричарду Брэнсону.

Это самая большая высота на которую женщина, рожденная в Украине, поднимала украинский флаг. Она ждала этого 18 лет с того дня, как приобрела билет за 200 тысяч долларов говорится в сообщении.

Напомним,

Лина Бороздина - ученый-биохимик украинского происхождения. Она отправилась в космос в составе миссии под названием Galactic 06 вместе с тремя коллегами.

Украинка Лина Бороздина полетит в космос на корабле Unity вместе с Virgin Galactic