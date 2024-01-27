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Уродженка Одеси здійснила суборбітальний політ з Virgin Galactic

Уродженка Одеси здійснила суборбітальний політ з Virgin Galactic

Київ • УНН

 • 29775 перегляди

Ліна Бороздіна, біохімік, яка народилася в Одесі в 1969 році, здійснила суборбітальний політ на висоту 88 км на борту космічного човника VSS Unity компанії Virgin Galactic. Вона чекала на цей політ 18 років, придбавши квиток вартістю 200 000 доларів.

Громадянка США Ліна Бороздіна, яка народилася у 1969 році в Одесі, сьогодні здійснила суборбітальний політ на висоту 88 км. Про це повідомив авіаційний блогер Віталій Трубников, передає УНН.

Деталі

Політ відбувся на борту космічного човника VSS Unity компанії Virgin Galactic, що належить Річарду Бренсону.

Це найбільша висота на яку жінка, народжена в Україні, підіймала український прапор. Вона чекала цього 18 років з того дня, як придбала квиток за 200 тисяч доларів

йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Ліна Бороздіна — учена-біохімік українського походження. Вона вирушила у космос у складі місії під назвою Galactic 06 разом з трьома колегами.

Українка Ліна Бороздіна політить у космос на кораблі Unity разом з Virgin Galactic26.01.24, 16:17 • 26401 перегляд

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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