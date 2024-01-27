Уродженка Одеси здійснила суборбітальний політ з Virgin Galactic

Громадянка США Ліна Бороздіна, яка народилася у 1969 році в Одесі, сьогодні здійснила суборбітальний політ на висоту 88 км. Про це повідомив авіаційний блогер Віталій Трубников, передає УНН.

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Політ відбувся на борту космічного човника VSS Unity компанії Virgin Galactic, що належить Річарду Бренсону.

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